Депутат: законопроекты Януковича-младшего продолжают антиукраинскую политику ПР

Такое мнение выразил народный депутат от НУ-НС, член партии «За Украину!» Иван Стойко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По его убеждению, снижение квотирования национальных фильмов для кинотеатров и телеканалов приведет к тому, что на украинских экранах будет транслироваться только российский кинопродукт.

«Единственное, что заставляло телеканалы, хотя бы в ночное время, но все же показывать фильмы национального производителя – это обязательное квотирование. Без него украинские телеканалы будут круглосуточно замусорены российским секонд-хендом», - сказал И.Стойко.

«Украинцам будут впаривать политико-пропагандистские фильмы о «подвигах» федеральных войск в Чечне, дешевые телесериалы и телепрограммы о реалиях и проблемах соседнего государства. Чтобы потихоньку привыкали и идентифицировали себя с ней. Да, это помощь кинематографу, но точно не украинскому. Данный законопроект только помогает российской киноиндустрии окончательно захватить украинский рынок», - утверждает политик.

И.Стойко убежден, что настоящая цель данного проекта закона – окончательно уничтожить национальный продукт на телевидении и в кинотеатрах.

«В конечном итоге, «регионалы» не долго заставили себя ждать и предложили еще один законопроект, посягающий на еще одну сферу украинского культурного производства – кино. Это продолжение спланированной политики уничтожения украинского языка и всего украинского, которую мы наблюдаем в последнее время. То, что этот законопроект предлагает не кто иной, а сын главы государства, дает всем понять, кто за этим стоит и с чьей подачи проводится антиукраинская политика», - отметил И.Стойко.

Для того же, чтобы поддержать украинский кинематограф, считает народный депутат, необходимо на законодательном уровне прописать прямую бюджетную поддержку киностудий, а также механизм квотирования национальных фильмов и санкции за их нарушение.

«Тогда бы украинский фильм можно было бы увидеть в нормальное время, а не ставить будильник на три часа ночи», - заметил политик.

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Как сообщал УНИАН, 18 июня народный депутат В.Янукович (Партия регионов) зарегистрировал в Верховной Раде три законопроекта относительно развития украинского кинематографа.

Среди прочего, автор предлагает для постепенного развития кинематографа отменить действующую 30-процентную часть квотирования национальных фильмов, обязательную для всех кинотеатров и телеканалов, и вводить ее поэтапно: на протяжении 2012-2013 годов - 5%, в 2014 году - 10%, 2015-м - 20%, с 2016-го - 30%.