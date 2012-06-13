В Киеве двое водителей, не поделив дорогу, устроили перестрелку
18:35, 13 июня 2012Общество
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В Киеве на Большой кольцевой дороге возле супермаркета «Эпицентр» в Соломенском районе двое водителей не поделили дорогу, в результате чего один начал стрелять из травматического оружия в другого.
Милиция задержала стрелка по-горячему
Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Киева, инцидент произошел сегодня около 16.10.
По данным ГАИ, водитель автомобиля «Мерседес» получил ранение в живот и был госпитализирован.
Водитель автомобиля Honda CR-V, стрелявший в направлении «противника», скрылся с места происшествия, однако был выявлен по месту жительства в одном из домов на ул. Клинической. Помогли очевидцы, которые запомнили номер его автомобиля.
В настоящее время правонарушитель доставлен в Соломенский райотдел милиции для дачи объяснений.
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