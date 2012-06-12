Двое обвиняемых в смерти Оксаны Макар частично признали свою вину
Мать Оксаны Макар пожаловалась, что родственники обвиняемых до сегодняшнего дня никак не пытались перед ней извиниться.
Двое из троих обвиняемых по делу об убийстве Оксаны Макар частично признали свою вину.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в ходе слушания, которое проходило в открытом режиме в Центральном райсуде Николаева, обвиняемые Евгений Краснощек и Максим Присяжнюк частично признали свою вину. Артем Погосян свою вину не признает.
B oбвинитeльнoм зaключeнии, которое было зачитано в зале суда, гoвopитcя, чтo «вce тpoe oбвиняeмыx, пoнимaя нeoбpaтимocть cитyaции, кoгдa y Oкcaны нa шee yжe были cлeды yдyшeния и нa тeлe видны пoбoи, жeлaя cкpыть cлeды пpecтyплeния, cтaли пpecлeдoвaть цeль yбийcтвa пyтeм coжжeния тeлa, чтo в итoгe нe пoзвoлит идeнтифициpoвaть тeлo. Coглacнo зaключeнию и пoкaзaниям пoдcyдимыx, пepeнecти дeвyшкy в пoдвaл нeдocтpoeннoгo здaния пpeдлoжил Maкcим Пpиcяжнюк, недавно работавший в упpaвлeнии кyльтypы и oxpaны кyльтypнoгo нacлeдия Никoлaeвcкoгo гopодского совета».
Адвокат матери О.Макар Татьяны Суровицкой - Виктор Василюк высказал журналистам мнение, что обвиняемые не раскаиваются в содеянном.
«Они ведут себя спокойно, - сказал В.Василюк. - Честно говоря, исходя из их поведения, я не вижу там никакого раскаяния, потому что они не раскаялись. Они совершили преступление, но пробуют защищаться всеми методами, какие возможны. Это их позиция».
По его словам, «в материалах дела зафиксировано: когда сразу после задержания отпустили двух участников событий, они не побежали к Оксане в больницу поинтересоваться, как ее здоровье, как она себя чувствует, нужны ли ей какие-то лекарства. Они встречались друг с другом и обсуждали, как им избежать наказания. Это такое их поведение. И на сегодняшний день оно не изменилось. К сожалению».
В свою очередь Т.Суровицкая добавила: «У них глаза пустые. Они даже не осознают, что они натворили. А если и осознают, то не хотят говорить».
Т.Суровицкая отметила, что родственники обвиняемых до сегодняшнего дня никак не пытались перед ней извиниться. «И даже за смерть дочери прощения не попросили», - сказала она.
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Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве трое молодых людей изнасиловали 18-летнюю О.Макар, а затем пытались сжечь живьем. На заброшенной стройке девушку нашел случайный прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь О.Макар, но 29 марта она умерла в Донецком ожоговом центре.
На предварительном заседании по делу 24 мая судья Центрального районного суда Николаева Елена Ceливaнoвa приняла решение вести слушание в закрытом режиме.
Общественность требовала открытого рассмотрения дела в суде.
Трем обвиняемым E.Kpacнoщeку, A.Пoгocяну и M.Пpиcяжнюку инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статьи 115, ч. 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Одному из них также вменяют действия по ч. 3 статьи 153 (насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах).
Сегодня, 12 июня, Центральный райсуд Николаева в закрытом режиме начал слушание по существу дела в отношении убийц О.Макар.
Позже суд частично удовлетворил требование адвокатов и прокуроров об открытом судебном процессе.