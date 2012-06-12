Двое из троих обвиняемых по делу об убийстве Оксаны Макар частично признали свою вину.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в ходе слушания, которое проходило в открытом режиме в Центральном райсуде Николаева, обвиняемые Евгений Краснощек и Максим Присяжнюк частично признали свою вину. Артем Погосян свою вину не признает.

B oбвинитeльнoм зaключeнии, которое было зачитано в зале суда, гoвopитcя, чтo «вce тpoe oбвиняeмыx, пoнимaя нeoбpaтимocть cитyaции, кoгдa y Oкcaны нa шee yжe были cлeды yдyшeния и нa тeлe видны пoбoи, жeлaя cкpыть cлeды пpecтyплeния, cтaли пpecлeдoвaть цeль yбийcтвa пyтeм coжжeния тeлa, чтo в итoгe нe пoзвoлит идeнтифициpoвaть тeлo. Coглacнo зaключeнию и пoкaзaниям пoдcyдимыx, пepeнecти дeвyшкy в пoдвaл нeдocтpoeннoгo здaния пpeдлoжил Maкcим Пpиcяжнюк, недавно работавший в упpaвлeнии кyльтypы и oxpaны кyльтypнoгo нacлeдия Никoлaeвcкoгo гopодского совета».

Адвокат матери О.Макар Татьяны Суровицкой - Виктор Василюк высказал журналистам мнение, что обвиняемые не раскаиваются в содеянном.

«Они ведут себя спокойно, - сказал В.Василюк. - Честно говоря, исходя из их поведения, я не вижу там никакого раскаяния, потому что они не раскаялись. Они совершили преступление, но пробуют защищаться всеми методами, какие возможны. Это их позиция».

По его словам, «в материалах дела зафиксировано: когда сразу после задержания отпустили двух участников событий, они не побежали к Оксане в больницу поинтересоваться, как ее здоровье, как она себя чувствует, нужны ли ей какие-то лекарства. Они встречались друг с другом и обсуждали, как им избежать наказания. Это такое их поведение. И на сегодняшний день оно не изменилось. К сожалению».

В свою очередь Т.Суровицкая добавила: «У них глаза пустые. Они даже не осознают, что они натворили. А если и осознают, то не хотят говорить».

Т.Суровицкая отметила, что родственники обвиняемых до сегодняшнего дня никак не пытались перед ней извиниться. «И даже за смерть дочери прощения не попросили», - сказала она.

***

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве трое молодых людей изнасиловали 18-летнюю О.Макар, а затем пытались сжечь живьем. На заброшенной стройке девушку нашел случайный прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь О.Макар, но 29 марта она умерла в Донецком ожоговом центре.

На предварительном заседании по делу 24 мая судья Центрального районного суда Николаева Елена Ceливaнoвa приняла решение вести слушание в закрытом режиме.

Общественность требовала открытого рассмотрения дела в суде.

Трем обвиняемым E.Kpacнoщeку, A.Пoгocяну и M.Пpиcяжнюку инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статьи 115, ч. 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Одному из них также вменяют действия по ч. 3 статьи 153 (насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах).

Сегодня, 12 июня, Центральный райсуд Николаева в закрытом режиме начал слушание по существу дела в отношении убийц О.Макар.

Позже суд частично удовлетворил требование адвокатов и прокуроров об открытом судебном процессе.