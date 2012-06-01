Какой язык требует защиты в Севастополе?

Как передает корреспондент УНИАН, в обращении президиума горсовета к жителям Севастополя, партиям, общественным организациям, руководителям фракций Верховной Рады и председателю ВР, размещенном на сайте горсовета, утверждается, что события, произошедшие в парламенте 24 мая, «вызвали негодование у большинства граждан государства». По мнению авторов обращения, «обсуждение на высшем государственном уровне одного из важнейших законопроектов – «Об основах государственной языковой политики», призванного защищать конституционное право граждан Украины на родной язык, вылилось в попытку кулачной расправы над его автором и сторонниками».

В президиума горсовета считают, что «вся страна убедилась в истинной подоплеке лицемерных заявлений так называемых «оппозиционеров», увидела подлинное обличье тех, кто старательно прятался под благообразной личиной истинных демократов».

Президиум Севастопольского горсовета выразил, как отмечается в обращении, «единодушное осуждение и негодование подобному поведению народных избранников. Считаем происшедшее ничем иным как продолжением политики человеконенавистничества и ограничения прав человека в угоду реакционным политическим идеологиям, попыткой политического экстремизма».

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Севастопольская «Просвіта» имени Т.Г.Шевченко призывает Верховную Раду не допустить принятия законопроекта об основах языковой политики.

Как сказано в переданном агентству УНИАН обращении, «Просвіта», «рассмотрев законопроект и учитывая севастопольские реалии жизни украинцев, заявляет, что он направлен исключительно на нарушение Конституции Украины, языковых прав украинцев, окончательное вытеснение украинского языка из обихода во всех сферах публичной жизни, свидетельством чего является ситуация в Крыму, где провозглашены региональными русский, украинский и крымскотатарский языки, а насильственно насаждается только один – русский».

В заявлении также отмечается, что за последние два года «в Севастополе ликвидирована единственная украинская школа-интернат, заморожено строительство украинской школы-коллегиума, начатое еще во времена президентства Леонида Кучмы, ликвидирован украинский статус культурно-информационного центра, не издана ни одна украиноязычная книга. Украинские и другие патриотические организации Севастополя полностью отстранены от средств массовой информации Севастополя, где доминируют русскоязычные партии и движения, в большинстве своем оппозиционные к украинской государственности. В Севастополе только русская община «имеет право на свою историю и свой язык», а все, что связано с историей Украины, с борьбой нашего народа за освобождение из-под колониального гнета, подвергается обструкции и гонению. Вместе с тем, когда украинские общественные организации Севастополя влачат существование на собственные средства, на развитие русского языка, культуры и СМИ из бюджета города выделен миллион гривен украинских налогоплательщиков! Так какой язык в Украине требует защиты и парламентской поддержки?».

Севастопольская «Просвіта» заявляет, что «еще больший масштаб приобретут нарушения языковых прав украинцев не только в Севастополе и в Крыму, но и во всем государстве, может начаться процесс федерализации страны, возникнет серьезная угроза целостности государства, чего так добиваются отдельные политики как в Украине, так и за ее пределами».