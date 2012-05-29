Польша выдворила пятерых украинцев

Как сообщила УНИАН пресс-служба SG во вторник, украинцы работали электрогазосварщиками на одном из предприятий в порту на побережье Балтийского моря.

«Двое иностранцев не имели заявок на трудоустройство, а трое имели зарегистрированные заявки от другой фирмы, а не той, на которой они работали», - сообщили пограничники.

Пресс-служба сообщила, что согласно польскому законодательству украинцы за нарушение правил трудоустройства должны добровольно покинуть территорию Польши, а работодателю за это нарушение надлежит оплатить штраф.

Как сообщал УНИАН, польская пограничная служба с середины 2007 года, с тех пор как в Польше действует упрощенная система трудоустройства для граждан Украины, до 2012 года за работу без соответствующих документов задержала около 2,2 тысяч украинцев из около 750 тысяч, получивших такие заявки.

Справка УНИАН. Граждане Украины могут работать в Польше без оформления официального разрешения, которое является необходимым документом для легальной работы в Польше, с 20 июля 2007 года при условии регистрации польским работодателем соответствующей заявки на работу.

В то же время по этой упрощенной системе украинцы могут работать в Польше не дольше 6 месяцев в году и обязаны работать на того же работодателя, который оформил для них заявку.

По упрощенной системе могут работать также граждане Беларуси, России, Грузии и Молдовы, но более 90% всех заявок польские работодатели регистрируют для украинцев.