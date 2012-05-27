Азаров пообещал помочь материально украинской диаспоре в РФ

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал премьер-министр Николай Азаров после встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Мы, правительство всегда поддерживало наши организации представляющие украинцев за рубежом. Впервые в бюджете (на 2012 год - УНИАН) выделены значительные средства на поддержку, не только в России, но и в других странах, где наша диаспора организована и имеет свои организации», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что работа по поддержке диаспоры будет продолжена.

По его словам, в этом вопросе посольства и МИД должны провести серьезную работу с теми странами «где есть какие-то вопросы».

«Я не думаю, что руководство РФ настроена в этом вопросе как-то негативно. Я подниму этот вопрос во время встречи с Д.Медведевым», - сказал он.

Н.Азаров сообщил, что в России действуют много украинских землячеств разных регионов Украины. В состав одного из таких землячеств входят такие авторитетные люди как Иосиф Кобзон и другие известные люди.

Он сообщил, что в следующий свой приезд хотел бы встретится с представителями диаспоры и обсудить с ними существующие проблемы и вопросы.

«Нас этот вопрос интересует, беспокоит и мы готовы сделать все, чтобы в работе организаций, объединяющих наших соотечественников не было никаких проблем», - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Верховный суд России принял решение о ликвидации Объединения украинцев России и исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.

После этого МИД Украины распространило заявление, в котором было указано, что решение Верховного суда РФ свидетельствует о предвзятом отношении в России к деятельности украинской диаспоры.

22 мая представитель МИД России Александр Лукашевич заявил, что власти России не препятствуют работе украинских организаций на своей территории.

«На сегодняшний день на территории Российской Федерации осуществляют деятельность 35 национально-культурных автономий украинцев, в частности, совсем недавно зарегистрировано Министерством юстиции России объединение федерального уровня «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России», а также 8 региональных и 26 местных организаций, через которые вполне могут реализовываться и уже реализуются права и законные интересы лиц украинской национальности, проживающих на территории Российской Федерации», - подчеркнул А.Лукашевич.

9 апреля Министерство юстиции России зарегистрировало новую Федеральную национально-культурную автономию «Украинцы России», на учредительный съезд которой не пустили украинских журналистов, а украинская диаспора заявляла, что новая организация создается без ее ведома.