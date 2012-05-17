В Полтаве опять не рады переходу Петра І (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, неизвестные вандалы отодрали от памятной Стеллы табличку с надписью «Место переправы русской армии на правый берег Ворсклы по трем бродам 20 июня 1709 года», поломали ее и выбросили.

Местный житель нашел куски таблички и постарался установить их обратно.

В 2007 году на памятнике отодрали бронзовую табличку, установленную еще в 70-х годах прошлого века, после чего ее заменили на пластиковую.

Справка УНИАН. После завершения переговоров с Турцией о сохранении ею нейтралитета, Петр I прибыл к армии, которая располагалась на левом берегу Ворсклы. После военного совета, состоявшегося в деревне Крутой берег 16 июня 1709 года, было принято решение о генеральном сражении. Это предполагало переход русской армии на правый берег Ворсклы.

19 июля в 12 км севернее Полтавы основные силы русской армии переправились через реку по трем бродам и расположились лагерем у деревни Семеновка (теперь Кротенки).

Остальные части переправились в ночь на 20 июня. Для защиты от возможного нападения противника были построены земляные укрепления. В 1909 году на высоком холме на правом берегу реки Ворскла, недалеко от места переправы был установлен бетонный обелиск, увенчанный бронзовым двуглавым орлом (снят вскоре после революции 1917 года).

В 1959 году по проекту архитекторов И.Шмульсона и В.Пасечного вместо старого был установлен новый гранитный обелиск. На бронзовой доске сделана надпись: ”Место переправы русской армии на правый берег Ворсклы по трем бродам 20 июня 1709 года”.