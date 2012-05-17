Руководители горсовета согласились на половину взятки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Согласно сообщению, мэр Александровска, секретарь и депутат горсовета разработали и реализовали схему получения взятки в размере 258 тыс грн за предоставление в частную собственность восьми земельных участков общей площадью около 1 га, расположенных в центре города.

«14 мая депутат городского совета, который входил в состав земельной комиссии, получил первую часть взятки от представителя риэлторской конторы в обмен на решение совета о разрешении на разработку проектов отведения земельных участков. Вторую часть взятки должны были передавать сразу после разработки проектов отвода и их утверждение сессией совета», - говорится в сообщении.

В тот же день сотрудники СБУ совместно с прокуратурой задержали депутата и секретаря городского совета и городского председателя после того, как они в здании городского совета распределили между собой взятку, отметили в пресс-центре.

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Как сообщал УНИАН, 14 мая в здании Александровского горсовета были задержаны три чиновника, среди которых мэр города, при получении взятки в сумме около 130 тыс грн. По данным СБУ, они требовали взятку за предоставление земельных участков.

15 мая прокурор Луганской области Николай Беcкишкий возбудил уголовное дело в по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Задержанные находятся под стражей.