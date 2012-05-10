Мужчина задушил, а затем изнасиловал 9-летнего мальчика

В Житомирской области задержан мужчина, который вечером 7 мая задушил, изнасиловал и выбросил в лесополосе села 9-летнего мальчика.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, задержанным является 30-летний житель одного из сел Попельнянского района. Против него возбуждено уголовное дело по ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Начальник Управления уголовного розыска УМВД в Житомирской области Виктор Бугира сообщил УНИАН, что 8 мая милиция во время поисков пропавшего накануне 9-летнего мальчика нашла его тело, спрятанное в чаще лесополосы, со следами насильственной смерти. О пропавшем мальчике правоохранителям Попельнянского райотдела милиции областного УМВД сообщила мать мальчика 8 мая. 45-летняя киевлянка рассказала, что их семья приехала в одно из сел Попельнянского района на дачу. В последний раз мальчика видели 7 мая, когда он рыбачил на местном пруду. В тот же день милиция начала поиски ребенка. Во время осмотра лесополосы на окраине села правоохранители порядка нашли тело мальчика с кровоподтеками и садинами лица и шеи. Немного дальше от этого места обнаружили и велосипед ребенка.

«Мальчик рыбачил возле четырех местных жителей, а затем к нему подошел незнакомый мужчина. В селе его не знали, он некоторое время общался с ребенком и затем они куда-то вместе ушли», - рассказал В.Бугира. По его словам, мать ребенка рассказала, что около 16.30 он забегал домой и говорил, что какой-то дядя хочет продать ему удочку. Она запретила мальчишке с ним идти. Однако ребенок, очевидно, не послушался ее, поскольку местные жители таки видели их вдвоем. Затем незнакомец вернулся в село уже один.

Для установления личности неизвестного оперативникам понадобилось несколько часов, значительно помогло детальное описание внешности, предоставленное очевидцами. Подозреваемого задержали в тот же день в одном из сел Попельнянского района, мужчина спал в своем доме.

«Мужчина признал свою вину и рассказал, что заметил мальчика на пруду. Тот ему понравился и у него возникло половое влечение. Заговорив ребенка, он вошел к нему в доверие, пообещал удочку подарить или продать, а затем постепенно заставил отойти подальше от людей. Так они вдвоем очутились на окраине села, в кустарнике, где мужчина, по его словам, сначала задушил, а затем изнасиловал ребенка», - отметил В.Бугира.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч.2 п.2 ст.115 «преднамеренное убийство малолетнего ребенка» Уголовного кодекса Украины продолжается, сообщил УНИАН начальник Следственного управления УМВД Украины в Житомирской области Василий Дьячук. Мужчине угрожает наказание лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. В настоящее время он задержан и будет доставлен в суд для определения в отношении него меры пресечения. Подозреваемый раньше уже отбывал наказание за совершение преступления на сексуальной почве.