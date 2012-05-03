Фанов «Днепра», которые вчера дебоширили в Донецке, оштрафовали на 255 грн

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Отделе по связям общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что вчера, 2 мая, в Киевский районный отдел милиции ГУМВД Украины в Донецкой области поступило сообщение о том, что в электричке, следующей из Днепропетровска в Донецк, хулиганит толпа футбольных фанатов.

Правоохранители выяснили, что 58 болельщиков «Днепра», ехавшие на матч своей команды с донецким «Металлургом», не доезжая железнодорожного вокзала, возле Путиловского моста, самостоятельно покинули электричку, принудительно открыв дверь. Затем они направились пешком в центр Донецка, двигаясь по проезжей части дороги, при этом вели себя агрессивно, на замечания не реагировали, создавали помехи дорожному движению.

На место выехал милицейский патруль с нарядом спецподразделения «Беркут», хулиганы попытались оказать им сопротивление, но были задержаны. При задержании болельщиков сотрудники милиции были вынуждены применить спецсредства, отмечено в сообщении.

Трое 19-летних зачинщиков дебоша были доставлены в Киевский райотдел милиции, где на них были составлены административные протоколы по ст. 185 КУоАП Украины (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника милиции). Суд оштрафовал каждого на 255 грн.