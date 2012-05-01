Херсонские взрывотехники продолжают подрывать «подозрительные» сумки

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в центре города, у кинотеатра "Украина" на площади Свободы, в урне была обнаружена сумка.

По информации заместителя начальника гороотдела милиции Сергея Архипова, о подозрительной сумке наряду милиции приблизительно в 11.00 сообщил прохожий.

На место прибыли взрывотехники, периметр вокруг урны в радиусе до 50 м был оцеплен.

На время ликвидации сумки было перекрыто движение транспорта по улице Ушакова.

В 12.45 сумка была уничтожена. Взрывчатых веществ в ней не оказалось.

По словам С.Архипова, это уже второй случай ликвидации подозрительных сумок в центре Херсона за два дня. Вчера на проспекте Мирном, недалеко от Центрального рынка, была обнаружена бесхозная сумка, висевшая на дереве. Сумка была ликвидирована взрывотехниками. Врывчатых веществ в ней также не обнаружили.