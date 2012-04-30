В Севастополе строят новую синагогу

В Севастополе началось строительство нового здания синагоги. Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь главного раввина Севастополя Борис Нестеренко, декларация о начале строительства синагоги была подана еще 21 ноября 2011 года, и за прошедший период времени проведены подготовительные работы, вынесены коммуникации с участка стройки, подведены к ней временные коммуникации. Сейчас же участок обнесен строительным забором и начинается рытье котлована, то есть, фактически начинается непосредственное строительство, отметил пресс-секретарь.

По словам Б.Нестеренко, подобное в Севастополе впервые происходит с довоенных времен, когда в городе насчитывалось 5 синагог. Начиная с 2004 года, когда в Севастополь по приглашению Еврейской религиозной общины традиционного иудаизма прибыл главным раввином Биньямин Вольф, и по настоящее время синагога находится в арендованном здании, - рассказал пресс-секретарь.

По информации Б.Нестеренко, синагога строится на спонсорские средства, ее планируется возвести за один год. Синагога будет представлять собой 3-этажное здание, площадью 1 тыс кв м.

Как отметил пресс-секретарь, считать верующих в иудаизме запрещено, но достаточно отметить, что в городе еврейская религиозная община многочисленная, в праздники собирается до 1 тысячи человек.

Справка УНИАН. 16 февраля 2010 года Севастопольский горсовет дал согласие на разработку градостроительного обоснования строительства синагоги, после чего был разработан проект землеотвода. 15 марта 2011 года горсовет Севастополя утвердил градостроительное обоснование и проект землеустройства по отводу земельного участка.

3 мая 2011 года еврейская религиозная община получила государственный акт на право постоянного пользования земельным участком для строительства синагоги.

После этого был разработан соответствующий проект синагоги, который 30 сентября 2011 года прошел экспертизу.