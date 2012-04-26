Прокуратура передает в суд уголовное дело мэра Болграда
23:05, 26 апреля 2012Общество
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Прокуратура Одесской области завершила расследование и передает в суд уголовное дело в отношении мэра Болграда Сергея Королева.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник отдела прокуратуры Одесской области Виталий Мельниченко.
«Органами следствия собрано достаточно доказательств его вины в вымогательстве и получении взяток от частных лиц. Ранее принятая мера пресечения – содержание под стражей - не изменена», - уточнил В.Мельниченко.
Как сообщал УНИАН, 29 февраля мэр Болграда был уличен в вымогательстве и получении от частных лиц взяток в размере 30 тыс. долларов и 50 тыс. грн.
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