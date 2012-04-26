Всемирный банк даст Одессе 25 млн долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как указывается в сообщении, коммунальное предприятие «Агентство программ развития Одессы» в рамках проекта «Развитие городской инфраструктуры», который совместно реализуют Всемирный банк и Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, получит эти средства на строительство и реконструкцию двух канализационных напорных станций.

В министерстве напомнили, что в марте т.г. Одесса уже заключила договор на реконструкцию участка туннельного коллектора глубокого залегания.

Всего же после подписания третьего договора на строительство напорного трубопровода, которое ожидается в мае, общая сумма кредита Всемирного банка, предоставленного Одессе, превысит 45 млн долл.

Срок предоставления кредита составляет 20 лет, а процентная ставка в ближайшие несколько лет не превысит 1% годовых.