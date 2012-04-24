КГГА: Киевсовет продал «Знання» еще в 2009 году

В Главном управлении коммунальной собственности Киеве сообщили, что помещение книжного магазина «Знання», расположенное по ул. Крещатик, 44-А, еще в 2009 году решением депутатов Киевсовета был продан коллективу магазину – ООО «Книжный магазин «Знання».

“При включении помещения в программу приватизации, которая была утверждена решением Киевсовета от 18 июня 2009 года, голосовало большинство депутатов Киевсовета, в том числе и представители фракции «Блок Юлии Тимошенко». Поэтому обвинения в адрес нынешнего председателя КГГА в продаже книжного магазина, которые были распространены в СМИ одним из депутатов от фракции «БЮТ», является необоснованными и больше похожи на клевету”, - отмечается в сообщении пресс-службы.

Теперь КГГА будет обращаться к новым владельцам помещения с предложением сохранить профиль заведения, ведь коллектив книжного магазина «Знання», получив в собственность помещение, перепродал его другой частной организации.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец сообщил, что помещение по ул. Крещатик, 44, где находился книжный магазин «Знання», продано частному владельцу.

Депутат рассказал, что, как ему сообщили в Главном управлении торговли КГГА, в договоре купли-продажи указанного помещения отсутствует пункт о сохранении его целевого назначения.

Депутат заявил, что принятие такого решения полностью лежит на совести нынешней властной команды.