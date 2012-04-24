За рисование на заборах будут штрафовать на 8,5 тысяч

Об этом говорится в законопроекте N10375, сообщают «Комментарии».

«Самовольное нанесение надписей, раскраски фасадов зданий в населенных пунктах, стен, сооружений и помещений в местах общего пользования, самовольное нанесение на них изображений и надписей в любой другой способ, другие подобные действия, которые противоправно изменяют внешний или внутренний вид зданий и сооружений - влечет наложение штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (5100-8500 грн) или общественные работы на срок от тридцати до шестидесяти часов», - таким текстом депутаты предлагают дополнить Кодекс.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что самовольное нанесение надписей и изображений является посягательством на общественный порядок, собственность, права и свободы людей.