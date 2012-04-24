Главреда «Украинской правды» допросили в суде

Об этом УНИАН сообщила адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко.

По ее словам, допрос Е.Притулы на судебном заседании продолжался с 11.00 до 17.00.

«Я могу сказать, что Пукач продолжает избранную ранее позицию, исходя из того, какие он задавал свидетелю вопросы, то есть, что он совершил убийство журналиста, исходя из соображений спасения Украины от «опасного шпиона», который угрожал украинской государственности, - сказала В.Теличенко.

Она заметила, что в целом суд должен допросить 13 свидетелей, Е.Притула была первой среди них.

«Все остальные свидетели являются как бывшими, так и действующими сотрудниками разведки, МВД», - подчеркнула адвокат.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 31 марта 2011 года утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении А.Пукача.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что обвиняемый в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия относительно общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.

Дело А.Пукача рассматривается в Печерском райсуде в закрытом режиме.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.Пукач был задержан.