Команда минкультовского журнала уволилась в полном составе

Об этом главный редактор издания Мария Хрущак рассказала на своей странице в Facebook. Подробности она пообещала обнародовать на пресс-конференции, сообщает Телекритика.

«Редакция "УК" сдала в печать 1000-й номер и со вчерашнего дня безработна. Почему так, куда дальше и что нам удалось сделать в минкультовском издании, расскажем на пресс-конференции, которую планируем провести 14-15 мая. Если коротко - мы ушли из уважения к своему проекту, который, не исключено, может в будущем появиться при поддержке других людей и немного под другим названием», - отметила Мария Хрущак.

Журнал «Українська культура» газетно-журнального издательства Министерства культуры возобновил выход в обновленном формате в июне 2011-го. Издание этого периода отмечалось вниманием к современному искусству.