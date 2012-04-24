Единственный райцентр Украины 26 лет живет в Чернобыльской зоне
Чернобыльская зона в Житомирской области реабилитируется, однако для ускорения этих процессов Народичи требуют специального статуса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил глава Житомирской облгосадминистрации Сергей Рыжук, комментируя планы правительства относительно реабилитации территорий, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
По его словам, есть основания апеллировать перед государством о предоставлении Народичам - единственному районному центру Украины, который находится в зоне безусловного (обязательного) отселения - специального статуса.
С.Рыжук отметил, что предприятия Народичей не только должны иметь нулевые ставки налогов, но и получать специальные выплаты из госбюджета.
"Проведенный мониторинг дает нам основания обращаться в центральные органы власти с просьбой территории 2-й зоны безусловного (обязательного) отселения перевести в третью зону гарантированного (добровольного) отселения с сохранением всех льгот для людей", - уточнил С.Рыжук.
Он отметил, что предоставление Народичам нового статуса позволит быстрее решить ряд проблем местных жителей - чернобыльцев и преодолеть последствия аварии на ЧАЭС.
Как сказал С.Рыжук, население Народичского района растет, в детсадах Народичей появилась очередь на устройство детей.
Губернатор также добавил, что власти области уже направили соответствующие документы в правительство и парламент.
С.Рыжук отметил, что "в регионе также провели агротехническое обследование земель и с помощью современных технологий могут приступить к их реабилитации".