Единственный райцентр Украины 26 лет живет в Чернобыльской зоне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил глава Житомирской облгосадминистрации Сергей Рыжук, комментируя планы правительства относительно реабилитации территорий, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

По его словам, есть основания апеллировать перед государством о предоставлении Народичам - единственному районному центру Украины, который находится в зоне безусловного (обязательного) отселения - специального статуса.

С.Рыжук отметил, что предприятия Народичей не только должны иметь нулевые ставки налогов, но и получать специальные выплаты из госбюджета.

"Проведенный мониторинг дает нам основания обращаться в центральные органы власти с просьбой территории 2-й зоны безусловного (обязательного) отселения перевести в третью зону гарантированного (добровольного) отселения с сохранением всех льгот для людей", - уточнил С.Рыжук.

Он отметил, что предоставление Народичам нового статуса позволит быстрее решить ряд проблем местных жителей - чернобыльцев и преодолеть последствия аварии на ЧАЭС.

Как сказал С.Рыжук, население Народичского района растет, в детсадах Народичей появилась очередь на устройство детей.

Губернатор также добавил, что власти области уже направили соответствующие документы в правительство и парламент.

С.Рыжук отметил, что "в регионе также провели агротехническое обследование земель и с помощью современных технологий могут приступить к их реабилитации".