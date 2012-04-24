В Украине раздадут полмиллиона георгиевских ленточек

Об этом председатель Всеукраинской общественной организации «Общевоинский союз Украины» Олег Калашников сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Он уточнил, что «Общевоинский союз Украины» - партнер международной акции «Георгиевская ленточка», учрежденной российскими журналистами и студенческой общиной Москвы, которая проходит уже седьмой год подряд. И седьмой год, начиная с 2005, акция проводится в Украине. По словам О.Калашникова, в прошлом году за две недели активисты организации распространили 270 тыс. георгиевских ленточек.

«Сразу сниму все обвинения наших оппонентов, которые говорят, что ношение георгиевской ленточки в таком виде незаконно. Оно законно, потому что это реплика, которая в стандартах гражданского общества демонстрирует, прежде всего, наше уважение, почет к великому подвигу наших представителей старшего поколения - наших ветеранов. Безусловно, это символ памяти, демонстрация того, что человек, который повязал георгиевскую ленточку, помнит, гордится и защищает те исторические идеалы, с которыми старшее поколение, сломав хребет немецкому фашизму, обеспечило нашу сегодняшнюю жизнь», - подчеркнул председатель ВГО.

Он также отметил, что ленточка имеет цвета боевых наград – ордена Святого Георгия и солдатского ордена Славы времен Великой Отечественной войны.

Акция продлится до 17 мая.

По словам О.Калашникова, для распространения ленточек организация подготовила 7 тыс. волонтеров. В частности, в Киеве ленточки можно будет получить в Парке Славы в выходные дни (в период проведения акции) с 12.00 и до 15.00. Также георгиевские ленточки будут рассылать почтой тем, кто проживает в отдаленных уголках страны, как это делалось в предыдущие годы. Первые 120 тыс. символов уже поступили в региональные информационные центры «Общевоинского союза Украины».

По словам О.Калашникова, акцию «Георгиевская ленточка» поддерживают около 70 стран-членов ООН, которые рассматривают инициативу как противодействие возрождению любых форм нацизма.