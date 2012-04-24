Новый Таможенный кодекс вступит в действие с 1 июня

Опубликование произошло в №№73-74 от 21 апреля 2012 г., и значит кодекс вступает в действие с первого числа второго месяца после его публикации, то есть с 1 июня.

Как сообщал УНИАН, парламент принимал кодекс дважды. После принятия его 3 ноября 2011 года документ был заветирован Президентом. 13 марта 2012 года Таможенный кодекс был принят парламентом с поправками. 19 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал Таможенный кодекс, принятый Верховной Радой 13 марта т.г.