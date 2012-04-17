СБУ составило список невъездных на период Евро-2012

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Антитеррористического центра при СБУ – первый заместитель председателя СБУ Петр Шатковский.

«Те лица, которых мы собственным ресурсом, благодаря нашим иностранным партнерам – спецслужбам иностранных государств, идентифицировали как причастных к той или другой террористической организации, на сегодняшний день им уже запрещен въезд в Украину», - сказал он.

По словам П.Шатковского, решение о выдворении иностранных граждан, которые во время Евро-2012 совершат правонарушения, граничащие с преступлением, также будет приниматься в индивидуальном порядке, на что имеет право первый заместитель председателя СБУ.

При этом П.Шатковский отметил, что процедура принятия таких решений «чрезвычайно тщательно выписана, соответствующий нормативный подзаконный акт зарегистрирован в Минюсте».

«Для нас что иностранец, что гражданин Украины - перед законом равны», - заверил первый заместитель председателя СБУ, отметив, что в отношении украинских граждан, которые будут совершать правонарушения, граничащие с преступлением, выписаны соответствующие меры, такие как разъяснение, предупреждение. «Такая работа проводилась и проводится, а сейчас интенсифицирована», - отметил П.Шатковский.