Бедным украинцам бесплатно раздадут цифровые телетюнеры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил председатель Госкомтелерадио Украины Александр Курдинович.

Он заметил, что в тендере Госкомтелерадио на закупку средств принятия цифрового вещания (телетюнеров) принимали участие 2 компании: ООО «Strong Ukraine» и «Ромсат». Первая предоставила два образца телетюнеров, «Ромсат» - один.

Предложение «Strong Ukraine» составляло 486 грн 80 коп. за один телетюнер, «Ромсата» - 487 грн. По результатам оценки указанных образцов и всей тендерной документации победителем торгов была признана компания «Strong Ukraine» как «предоставившая телетюнер по более низкой цене».

«В настоящее время мы будем закупать 685 тысяч штук – это то количество, на которое был объявлен тендер и, соответственно, на это количество будет проведена закупка», - сказал А.Курдинович и добавил, что это состоится после заключения договора в мае.

При этом он выразил надежду, что в случае, если Верховная Рада примет изменения в госбюджет и предоставит на закупку дополнительно еще 100 млн грн., то обеспечить телетюнерами в этом году удастся еще минимум 200 тыс. семей.

В то же время, заметил А. Курдинович, только горячая линия Госкомтелерадио получает по 200-250 звонков в день от желающих получить телетюнеры бесплатно. К концу месяца ожидаются первые списки этих граждан. При этом самая активная область – Кировоградская.

В то же время на будущей неделе планируется объявить тендер для операторов почтовой связи, которые будут осуществлять доставку телетюнеров по Украине.

А. Курдинович заметил, что при выборе одной из двух моделей телетюнеров, которые на тендер подала компания «Strong Ukraine», будет учитываться их вес, ведь в итоге это будет влиять на стоимость услуг доставки.

При этом, по информации А.Курдиновича, на украинском рынке по дилерским сетям уже распространено 15 тыс. телетюнеров, а в течение последующих двух недель будет завезено еще около 40 тысяч. В дальнейшем ежемесячно будет завозиться около 60 тысяч. Цена телетюнеров в магазинах составляет около 560 грн.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Кабинет министров Украины принял постановление «Об утверждении порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения населения средствами принятия сигналов цифрового телерадиовещания», разработанное Госкомтелерадио Украины.

Согласно этому постановлению, телетюнеры для цифрового телевидения социально малозащищенные граждане получат бесплатно. Госбюджетом на 2012 год на эти цели предусмотрено 350 млн 120 тыс. грн, на которые в этом году планировалось обеспечить телетюнерами 685-695 тыс. семей.

Малообеспеченные украинцы должны подать заявки на бесплатное получение цифровых ТВ-тюнеров до 1 июля.