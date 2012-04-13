К киевским кладбищам на праздники пустят дополнительные автобусы

Как информирует пресс-служба столичной горгосадминистрации, это предусмотрено распоряжениям КГГА «О мерах по подготовке и проведению поминальных дней на городских кладбищах».

С 22 по 25 апреля и 9 мая 2012 в городе дополнительно выйдут на маршруты 270 автобусов, 40 троллейбусов и 47 трамваев.

Отдельно будут организованы дополнительные маршруты общественного транспорта к основным городским кладбищам, в частности, 22 апреля (на протяжении дня): автобусный маршрут №804 – «ст. метро «Лесная» – Северное кладбище» (дополнительный экспресс); таксомоторний маршрут № 804т - «ст. метро «Лесная» – Северное кладбище»; автобусный маршрут №740 «Ст. метро «Выставочный центр» – Южное кладбище» (дополнительный экспресс); автобусный маршрут №77 «ул. Курнатовского – Лесное кладбище»; автобусный маршрут «ст. метро «Оболонь» – Лесное кладбище» (дополнительный экспресс); автобусный маршрут «ст. метро «Петровка» – Лесное кладбище» (дополнительный экспресс); автобусный маршрут «Универсам «Позняки» – Лесное кладбище» (дополнительный экспресс); автобусный маршрут «ст. метро «Черниговская» – Лесное кладбище» (дополнительный экспресс).

25 апреля будет работать дополнительный автобусный маршрут №30 «ст. метро «Нивки» – Городское кладбище» (дополнительный экспресс).

Всего пассажирские перевозки будут обеспечивать 2886 автобусов в режиме маршрутного такси. Стоимость проезда в автобусах, которые будут работать в поминальные дни в режиме маршрутного такси к городским кладбищам, будет составлять не больше 2 грн 50 коп.

Также, в соответствии с распоряжением КГГА, предусмотрено дежурство ответственных лиц в местах массового скопления пассажиров для коррекции работы транспорта в зависимости от пассажиропотока. Кроме того, будет обеспечено дежурство бригад скорой медицинской помощи на Южном, Северном, Лесном, Байковом и Городском кладбищах.

Кроме того, в КГГА обращают внимание, что с целью обеспечения общественного порядка и бесперебойного движения городского пассажирского транспорта 22 апреля вблизи городских кладбищ запрещена парковка автотранспорта на ул. Электротехнической и заезд транспортных средств на ул. Крайнюю, кроме автобусов большой вместимости и спецтранспорта.