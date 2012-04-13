В Крыму задержали главаря «Банды лысых»

В Крыму задержан совладелец запорожского ресторана «Рыбацкий стан» Александр Середин, более известный в Запорожье как лидер «Банды лысых», партнер которого по бизнесу Николай Бинько, более известный в Запорожье с 90-х годов ХХ века как «Коля Ребенок», был убит в начале марта.

Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области, «А.Середин был задержан сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Запорожского главка милиции в Крыму, где проживал около двух недель, скрываясь от правоохранителей».

У него было обнаружено огнестрельное оружие (пистолет) и граната, в связи с чем на данный момент в отношении его возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса Украины – «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами», говорится в сообщении.

В ГУ МВД Украины в Запорожской области также сообщили, что задержанный уже доставлен в Запорожье и находится в ИВС.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2012 года неизвестные, ворвавшись на территорию ресторана «Рыбацкий стан», где находился Н.Бинько, ранили его из огнестрельного оружия, после чего зверски избили, предположительно, битами. В крайне тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в центр экстремальной медицины, где на следующий день скончался.

Уголовное дело, возбужденное по факту покушения на убийство, было переквалифицировано по ст. 115 УК Украины – «Убийство». Спустя несколько дней отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области на официальном сайте ведомства разместил информацию о розыске 7 подозреваемых в совершении убийства мужчин, известных в криминальной среде как членов «Банды лысых». В дальнейшем правоохранители нескольких нападавших задержали.