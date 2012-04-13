В «Парке Киевская Русь» будут праздновать Пасху

В Центре культуры и истории Древней Руси «Парк Киевская Русь» (село Копачев Обуховского района Киевской области) 14-16 апреля состоится празднование Пасхи.

В программе: весеннее театрализованное действо, пасхальные обряды и традиции, игры и забавы, трюковые выступления каскадеров и конного театра. Будут работать средневековый тир, конюшня и костюмерная.

Парк открыт для посещения с 10.00 до 19.00.

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