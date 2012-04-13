Строительство новых тюрем не снизит уровень преступности

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции в Киеве высказали председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Александр Лисицков и его первый заместитель Сергей Сидоренко.

«У нас 183 исправительных заведения в Украине. Они не нужны, их нужно сократить, а высвобожденный персонал адаптировать к воспитательной работе со спецконтингентом», - сказал А.Лисицков.

Его мнение поддержал С.Сидоренко, заметив, что строительство новых тюрем в государстве не уменьшит уровень преступности. «Решение проблемы – в мерах пресечения, социальной адаптации. Какие бы тюрьмы ни строили, пока мы не определим концепцию борьбы с преступностью, это не выход из положения», - сказал он.

При этом С.Сидоренко напомнил, что только в прошлом году в местах лишения свободы содержалось более 150 тыс. человек.