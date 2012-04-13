Проект нового УПК предусматривает домашний арест

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующую статью проекта УПК проголосовали 258 карточек из 411, зарегистрированных в сессионном зале.

Домашний арест заключается в запрещении подозреваемому, обвиняемому покидать жилье круглосуточно или в определенный период суток.

Домашний арест может быть применен к лицу, которое подозревается или обвиняется в совершении преступления, за совершение которого законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста передается для исполнения органу внутренних дел по месту проживания подозреваемого, обвиняемого.

Орган внутренних дел должен немедленно поставить на учет лицо, в отношении которого применена мера пресечения в виде домашнего ареста, и сообщить об этом следователю или суду, если мера пресечения применена во время судебного производства.

Работники органа внутренних дел с целью контроля за поведением подозреваемого, обвиняемого, который находится под домашним арестом, имеют право появляться в жилище этого лица, требовать предоставить устные или письменные объяснения по вопросам, связанным с исполнением возложенных на нее обязанностей, использовать электронные средства контроля.

Срок содержания лица под домашним арестом не может превышать двух месяцев. В случае необходимости он может быть продлен до шести месяцев по ходатайству прокурора. По окончанию этого срока постановление о применении меры пресечения в виде домашнего ареста прекращает свое действие и мера пресечения отменяется.