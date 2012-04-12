В Донецкой области ликвидировали рейдеров

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы в Донецкой области.

По словам руководителя ГНС в Донецкой области Вадима Бондаренко, разоблачена группа лиц, которая специализировалась на рейдерском захвате производственных предприятий области с целью их последующего использования в своей преступной деятельности.

Путем разных махинаций группа создала цепь из реально действующих и фиктивных предприятий, которые фактически подчинялись одному гражданину. Следствием установлено, что в состав группы входило 160 предприятий. Деятельность группы была направлена на безосновательное формирование налогового кредита при осуществлении операций с недвижимостью и другими товарно-материальными ценностями.

«При проведении указанных операций использовались лишь подконтрольные группе предприятия. В результате незаконной деятельности указанной группой была незаконно заявлена к возмещению сумма НДС в размере свыше 100 млн грн», - сказал В.Бондаренко.

Он отметил, что в отношении организатора преступной группы и его сообщников возбуждено 8 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов и попытки присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах.