Weekly.UA закрывают

Как сообщили УНИАН в пресс-службе издателя – холдинга «Эволюшен Медиа» - в среду, 18 апреля, увидит свет последний номер еженедельного журнала Weekly.UA.

Как сообщила генеральный директор «Эволюшен Медиа» Юлия Литвинова, «решение о закрытии журнала Weekly.UA было принято с целью оптимизации медиа-активов холдинга ввиду неочевидных перспектив развития рекламного рынка серьезных печатных СМИ и продолжающихся рецидивов мирового финансового кризиса, оказывающих серьезное влияние на бизнес-климат в Украине. Финансовые обязательства перед читателями и рекламодателями издания будут выполнены в полной мере».

Еженедельный журнала Weekly.UA издавался в Киеве с 2009 года на украинском и русском языках.

Холдинг «Эволюшен Медиа» является издателем еженедельников «Комментарии:», Weekly.UA, Kyiv Weekly, порталов Comments.ua, UGMK.info, proIT.com, а также фотоинформационного агентства PHL.