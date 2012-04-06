Школьник убил своих дедушку и бабушку
11:38, 06 апреля 2012Общество
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В Черкассах работники милиции задержали 18-летнего ученика черкасской школы, который убил ножом своих дедушку и бабушку.
Нож
Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, 1 апреля в Черкассах в своем доме найдены мертвыми с ножевыми ранениями 82-летний мужчина и с травмой головы его 80-летняя жена. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 18-летний внук умерших. Установлено, что он вечером 31 марта в доме во время ссоры ножом убил дедушку и бабушку.
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