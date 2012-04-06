Фальшивомонетчики сбывали поддельные купюры через инвалидов

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области: "В милицию с заявлениями потерпевшие не обращались. Но в ходе оперативно-розыскных мероприятий милиционерам сначала удалось установить, что сбывали подделки подростки - инвалиды, которые имели за это свой процент".

"Тонкий расчет на психологию работал безотказно: даже в случае, когда всплывала настоящая сущность крашеных бумажек, у обманутых людей просто не поднималась рука на физически неполноценного подростка. Затем правоохранители вышли на изготовителей фальшивок», - рассказали в отделе связей с общественностью, отметив, что поддельные дензнаки, обнаруженные в ходе обысков были не только внешне похожи на настоящие купюры, ни и имели имитацию водяных знаков и защитных лент, а на купюры крупного номинала даже были нанесены шероховатости.