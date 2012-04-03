Украинцы снова не могут продать свои авто

На прошлой неделе в Киевском регионе образовался дефицит транзитных номеров в МРЭО, что практически усложнило возможность купить или продать автомобиль.

Как сообщают «Комментарии», проблема затронула водителей многих регионов страны.

На данный момент транзитных номеров нет ни в одном столичном МРЭО, а сотрудники ссылаются на Главное управление ГАИ в Киеве, которое не выдает номерные знаки.

«Там была задержка на заводе, поймите, мы же их не делаем. Не успевают производить номера на всю Украину, у нас только один завод. Уже встречают машину с номерами, могу вас заверить, сегодня транзитные номера могут получить все МРЭО», - сказал под конец прошлой недели сотрудник Главного управления ГАИ в Киеве.

К понедельнику ситуация не изменилась, а временные, транзитные номера не выдавали и на выходных.

Тендер по производству транзитных номерных знаком, объявленном МВД, выиграло Казённое Научно-Производственное Объединение «Форт» МВД Украины.

«На прошлой неделе мы сделали внеплановую отгрузку и сегодня, на день раньше тоже отгрузили, так что проблема снята», - сказал в понедельник коммерческий директор НПО «Форт» Иван Слободянюк.

«Если в цепочке заказа «прошел сбой», сначала салоны предоставляют заказы в МРЭО, а последние - в министерство, потом от них только приходит к нам, то получается резонанс, так как номеров нет, а мы заказ еще не получили», - рассказал коммерческий директор НПО «Форт».

Дефицит временных номеров в Украине - не новая проблема, схожая ситуация уже возникала в октябре 2011 года, тогда получить транзитные номерные знаки в МРЭО тоже выявилось проблемой. Как объяснили нам на заводе-изготовителе, тогда проблема возникла в связи с окончанием соглашения на производство: вышла временная «накладка», пока проходила тендерная процедура.