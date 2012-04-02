Мужчина после посиделок в баре ударил ножом милиционера

Как сообщили УНИАН в ЦСО УМВД Украины в Сумской области, чтобы избежать наказания и обеспечить себе алиби, правонарушитель предпринял все меры, но коллеги раненного милиционера вычислили его уже через несколько часов. Причиной своего нападения задержанный назвал обиду.

Как выяснилось, вечером 30-летний лейтенант милиции встретился с друзьями в местном баре. Молодые люди провожали товарища, который должен был поехать в зарубежную командировку. Появление в помещении новой компании нарушило покой в заведении. Мужчины были выпивши, поэтому вели себя вызывающе и цеплялись к посетителям. Милиционер сделал наиболее активному замечание. А затем просто выставил нарушителя спокойствия за двери. По словам задержанного, это его очень зацепило и в голове возник план мести. Когда сотрудник милиции шел домой, он догнал и ударил ножом в живот, после чего присоединился к своей компании и продолжил пьянствовать дальше.

Раненный милиционер остался на дороге. Мимо него проходили двое мужчин, которые вызывали «скорую» и ушли. Когда «скорая» приехала, то пострадавшего на месте не было: милиционер дополз до своего дома.

На данный момент пострадавший прооперирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Задержанный находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по статье 121 ч.1 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжелое телесное повреждение), которая предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Начальник УМВД области оценил профессиональные действия своих подчиненных в раскрытии резонансного преступления и подписал приказ об их поощрении.