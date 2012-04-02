На Львовщине загорелась шахта, в которой работал 201 шахтер

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 30 марта в 01:47 в с. Глухов Сокальского района Львовской области возник пожар на шахте "Степная" Государственного предприятия "Львовуголь".

На момент возгорания в шахте находился 201 человек, из них 12 – на аварийном участке.

В 03:00 12 шахтеров были выведены на поверхность. Во время гашения пожара двое горняков были травмированы, с ожогами средней тяжести их доставили в Червоноградскую городскую больницу.

Работа шахты приостановлена.