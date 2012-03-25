Прокуратура взяла под контроль расследование самоубийства девятиклассника

06:41, 25 марта 2012
Общество
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В настоящий момент выясняются обстоятельства происшедшего, мотивы и причины совершенного

Прокуратура Советского района г. Макеевка взяла под контроль ход выяснения обстоятельств самоубийства подростка.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

В сообщении напомнили, что 22.03.2012 г. во дворе своего дома в Советском районе г. Макеевка без признаков насильственной смерти обнаружен труп 14-летнего парня, покончившего жизнь самоубийством через повешение.

По словам прокурора Советского района Макеевки Натальи СОФИЛКАНИЧ, «выездом на место происшествия каких-либо следов, свидетельствующих о совершении в отношении него противоправных действий, не выявлено. Проверку по данному факту проводит районный отдел милиции».

«По уже собранной информации установлено, что ребенок проживал с матерью, которая заботилась о нем. Семья характеризовалась положительно. Обучался в одной из школ района, с одноклассниками поддерживал дружеские отношения, конфликтов не имел», - сказала прокурор.

В настоящий момент выясняются обстоятельства происшедшего, мотивы и причины совершенного, после чего будет принято процессуальное решение, заключено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Макеевке Донецкой области повесился ученик 9 класса, перешедший в школу №19 из ликвидируемой горсоветом школы №3.

По словам руководителя родительского комитета закрытой школы №3 Анны НАЗИПОВОЙ, которая живет по соседству с семьей, где произошла трагедия, школьник оставил предсмертную записку.

«Он оставил записку «Мама, папа, простите, я так больше жить не могу», а что там, я не знаю, чего он так жить не может», - сказала женщина. На вопрос, могла ли его смерть быть связана с тем, что мальчик, который был единственным ребенком в семье, так и не смог адаптироваться к новой школе, новому классу, А.НАЗИПОВА ответила: «Я не знаю. Не знаю, никто не может понять, что произошло, что его подтолкнуло. Пускай разбирается милиция теперь, власти наши. Пусть они сами разбираются, почему наши дети укорачивают себе жизнь».

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