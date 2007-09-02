На ярмарке в Измире представлены почти 100 украинских предприятий

Почти 100 украинских предприятий разных форм собственности представлены на 76-й Международной Измирской ярмарке (Турция).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, украинские предприятия демонстрируют на ярмарке современные технологии, оборудование, собираются провести деловые переговоры с представителями предприятий энергетической, аэрокосмической, металлургической, машиностроительной, нефтеперерабатывающей и химической отраслей.

Во время работы выставки состоятся презентации экономического потенциала Автономной Республики Крым, Запорожской, Харьковской, Луганской областей, встречи и переговоры между руководителями промышленных предприятий.

Во время работы ярмарки запланировано проведение украинско-турецкого бизнес-форума. На рассмотрение будут представлении также инвестиционные проекты, связанные с организацией в Украине Евро-2012.

На форуме планируется выступление заместителя министра экономики Украины Наталии БОЙЦУН.

*** По итогам 2006 года уровень товарооборота между Украиной и Турцией, по сравнению с 2005 г., увеличился на 19% и составлял 3,2 млрд. дол. США. Объем торговли товарами за 6 месяцев 2007 г. составлял 2,053 млрд. дол., в т.ч. экспорт товаров - 1,661 млрд. дол. США (на 40,07% больше), импорт – 391 млн. 119 тыс. дол. США (на 39,82% больше).