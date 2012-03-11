Возмещать стоимость лекарств будут только тяжелобольным украинцам

Инициатива Кабмина о введении в Украине частичного возмещения стоимости лекарств коснется лишь тех групп пациентов, где наблюдается наиболее высокая заболеваемость и смертность.

Об этом ZN.UA сообщил глава Государственной службы Украины по лекарственными средствам Алексей Соловьев.

«Что касается частичного возмещения стоимости лекарств, то следует заметить, что во всех странах реимбурсации (возмещению – ред.) подлежат группы пациентов, где наблюдается наиболее высокая заболеваемость и наиболее высокая смертность. Мы, по всей видимости, пойдем по этому же пути, то есть определим перечень заболеваний, где лекарственное обеспечение, точнее, стоимость лекарств, будет подлежать частичному возмещению», — рассказал Соловьев.

По его словам, уровень этого возмещения будет зависеть от экономической ситуации в стране, от возможностей государственного и местных бюджетов. «Внедрение процедуры реимбурсации станет вторым этапом этой реформы. Для нас сейчас основная задача — остановить необоснованнный рост стоимости лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке Украины», — отметил Соловьев.

Как уже сообщалось, на основании приказа вице-премьер-министра — министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой в Кабмине создана рабочая группа, которой надлежит разработать условия перехода на референтные цены и определить условия внедрения в Украине процедуры частичного возмещения стоимости лекарств.