Прогноз погоды на 10 марта

Завтра, 10 марта, в Украине ожидается сухая погода и незначительное повышение температуры воздуха.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, местами небольшой дождь будет лишь днем в Волынской и Ривненской областях. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, в западной части - юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16° мороза, на севере Левобережья местами 17-22°, в южной части 5-10° мороза, на Южном побережье Крыма 0-3° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, на юге Одесской области до 5° тепла, в восточной части 2-7° мороза; в западной части ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве и Киевской области без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 11-16° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; в Киеве ночью 12-14° мороза, днем около 0°.