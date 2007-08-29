В столкновении микроавтобусов один человек погиб, 6 ранены

Сегодня утром в Черновицкой области в результате столкновения двух микроавтобусов «Хюндай» и «Мерседес-Спринтер» один человек погиб и шесть получили разного рода повреждения и травмы.

Как сообщили УНИАН в ВГАИ УМВД Украины в Черновицкой области, ДТП произошло около 7 часов утра на автодороге между селами Динивцы и Малиновка Новоселицкого района. 44-летний водитель автомобиля «Хюндай», житель г. Сокиряны, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом «Мерседес-Спринтер».

В результате ДТП от полученных телесных повреждений на месте аварии умер пассажир «Хюндай» – 43-летний житель Сокирян. В центральную районную больницу с травмами разной степени тяжести доставлен водитель и пять пассажиров «Мерседеса», среди которых 5-летний мальчик. Продолжается расследование причин и обстоятельств трагедии.