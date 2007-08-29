Автор книги ”Убить Юлю” сделал ”контрольный выстрел” в Тимошенко

Писатель и сценарист Юрий РОГОЗА сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН презентовал свою книгу “Убить Юлю-2”.

Ю.РОГОЗА напомнил, что накануне парламентских выборов 2006 года ему предложили написать «хороший и правдоподобный детектив» о политическом пути лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО. Тогда, по словам Ю.РОГОЗЫ, он согласился, поскольку искренне симпатизировал этому политику. Он был убежден, что ей удастся навести порядок в стране и что “ее слова не расходятся с делом”.

Таким образом появилась первая книга под названием “Убить Юлю”. Ее сюжет – целый ряд интриг, целью которых является условное “уничтожение” Ю.ТИМОШЕНКО в интересах криминальных кланов и олигархов, рассказал Ю.РОГОЗА.

По словам писателя, после появления той книги прошел год, который стал для него годом наибольшего разочарования. Ю.ТИМОШЕНКО, сказал Ю.РОГОЗА, «много говорит, но ничего не делает. Она любит себя и не любит критики».

Он заверил, что вторую книгу написал “по велению сердца”. “Разочарование и прозрение – основные мотивы этого политического триллера”, – сказал писатель.