Министр экономики получит особого зама с Банковой

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наделил себя правом вводить дополнительную должность заместителя министра экономического развития и торговли для выполнения отдельных заданий.

Такое право содержится в Указе Президента №134 от 22 февраля 2012 года, которым вносится соответствующее изменение в Указ Президента №1085 от 9 декабря 2010 года «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти».

«В случае необходимости для обеспечения осуществления Минэкономразвития Украины отдельных заданий по решению Президента Украины в Минэкономразвития Украины вводится должность заместителя министра», - говорится в Указе от 22 февраля.

Напомним, что на сегодняшний день действует норма, согласно которой у министров может быть три заместителя, один из которых – первый.