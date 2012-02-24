Заключенных Киевского СИЗО вывезут за город

Сообщает облпрокуратураВ исправительных учреждениях Киевской области увеличено количество мест для размещения взятых под стражу лиц с целью разгрузки Киевского СИЗО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, такое решение было принято на оперативном совещании при участии руководства Бориспольского, Бучанского, Белоцерковского, Березанского исправительных учреждений и управления Государственной пенитенциарной службы в городе Киеве и Киевской области. Совещание прошло под председательством прокурора Киевской области.

Основной вопрос, который поднимался на совещании, касался увеличения лимита наполнения участков следственных изоляторов на территории исправительных учреждений области.

Необходимость расширения лимита наполнения участков следственного изолятора обусловлена объективной причиной. В частности, Киевская область – единственная в Украине, которая не имеет собственного следственного изолятора. Как следствие, Киевский СИЗО, который расположен в столице, переполнен.

По итогам совещания разработаны четкие мероприятия, направленные на устранение причин и условий, которые приводят к нарушению прав заключенных в тюрьму и осужденных. Управлением Государственной пенитенциарной службы в городе Киеве и Киевской области по результатам оперативного совещания увеличено количество мест для размещения лиц, взятых под стражу и осужденных в участках следственных изоляторов, которые функционируют при исправительных учреждениях Киевской области.