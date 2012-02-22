Мошенница под видом работницы ПФ выманила у пенсионеров 4,5 тысячи

В городе Казатин Винницкой области женщина под видом работницы пенсионного фонда выманила у пенсионеров 4,5 тыс. грн.

Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

Согласно сообщению, злоумышленница с порога начала рассказывать пенсионерам о финансовой помощи детям войны и о том, что соседи по дому уже получили такие выплаты. 77-летний мужчина и его 73-летняя жена впустили в свою квартиру незнакомую женщину, которой со слов потерпевших, около 30 лет, небольшого роста с короткими белыми волосами.

Женщина расспросила о жизни, о здоровье и, как выяснилось, была хорошо осведомлена о пожилых людях, которые живут в соседних квартирах.

Финансовая помощь, о которой рассказала злоумышленница, составляла 17 тысяч гривень, чтобы ее получить, необходимо оплатить четыре с половиной тысячи гривень налога в ближайшем отделении банка.

Мошенница предложила пенсионерам самой оплатить указанную сумму и вскоре вернуться с помощью. Она привела пример соседки, которая уже получила из ее рук 17 тысяч. Пенсионеры согласились и отдали свои сбережения. Затем пошли к соседке и узнали, что их просто обманули.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса и сегодня работники милиции устанавливают личность подозреваемой и ее место пребывания.