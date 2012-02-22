Кравчук: Конституционная Ассамблея может подняться над процессом

Конституционная ассамблея в своей работе будет руководствоваться интересами народа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявил председатель научно-экспертной группы по подготовке Конституционной Ассамблеи Леонид КРАВЧУК во время круглого стола на тему: «Конституционная Ассамблея: вопросы статуса, порядка формирования и деятельности».

Л.КРАВЧУК подчеркнул актуальность для Украины вопроса конституционной реформы. «Мы должны привести нашу Конституцию в соответствие с требованиями времени. Ориентиром для нас должны быть европейские ценности, в частности верховенство права, а также права и свободы человека», - отметил он.

Председатель научно-экспертной группы выразил уверенность, что Конституционная Ассамблея будет работать беспристрастно.

«Конституционная Ассамблея, не будучи в составе Верховной Рады, в организме противоречивой политической жизни, может подняться над процессом и руководствоваться интересами украинского народа», - убежден Л.КРАВЧУК.

Директор Института государства и права им. В.Корецкого НАН Украины Юрий ШЕМШУЧЕНКО, в свою очередь, отметил важность привлечения к наработке изменений в Конституцию широкого круга экспертов и специалистов.

«Без науки, без серьезных научных разработок в данной сфере решить проблемы вряд ли удастся», - сказал Ю.ШЕМШУЧЕНКО.

По его мнению, основной задачей Конституционной Ассамблеи должна быть разработка предложений относительно изменений в Основной Закон с учетом интересов всех слоев общества.