Украина и Румыния определили квоту для автоперевозчиков

01:35, 22 февраля 2012
Общество
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Министерство сообщает цифры

Украина и Румыния определили на 2012 год предварительную квоту разрешений для автоперевозчиков в количестве по 14,6 тыс. разрешений на осуществление грузовых и пассажирских перевозок по территории Украины и Румынии.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, такая договоренность была достигнута по результатам заседания Смешанной украинско-румынской комиссии в сфере международного автомобильного транспорта, проходившей в Бухаресте 14-15 февраля.

В частности, универсальных разрешений (двусторонних и транзитных) для украинской стороны выделено 12 тыс., для румынской - 12,4 тыс., универсальных разрешений и «в/из третьих стран» - по 1,6 тыс. для обеих стран.

На осуществление нерегулярных пассажирских перевозок украинские перевозчики получат 1000 разрешений, румынские - 600 таких разрешений.

Также румынская сторона дополнительно предоставит украинским перевозчикам 1000 разрешений на осуществление транзитных перевозок грузов.

Во второй половине 2012 года будет установлена окончательная квота разрешений на автоперевозки.

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