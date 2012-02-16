Янукович переназначил представителей во Всемирном банке
08:12, 16 февраля 2012Общество
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Кадровый пасьянс
Президент Украины закрепил функции управляющего от Украины в Совете управляющих Всемирного банка за первым вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли Украины.
Об этом говорится в Указе Президента №98/2012 от 15 февраля 2012 року.
Ранее данную функцию выполнял вице-премьер, к функциональным полномочиям которого относится организация работы по сотрудничеству с международными финансовыми организациями.
Также указом определено, что заместителем управляющего от Украины - членом Совета управляющих Всемирного банка является заместитель министра экономического развития и торговли Украины, а не министр экономики Украины, как это было ранее.
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