Янукович переназначил представителей во Всемирном банке

Президент Украины закрепил функции управляющего от Украины в Совете управляющих Всемирного банка за первым вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли Украины.

Об этом говорится в Указе Президента №98/2012 от 15 февраля 2012 року.

Ранее данную функцию выполнял вице-премьер, к функциональным полномочиям которого относится организация работы по сотрудничеству с международными финансовыми организациями.

Также указом определено, что заместителем управляющего от Украины - членом Совета управляющих Всемирного банка является заместитель министра экономического развития и торговли Украины, а не министр экономики Украины, как это было ранее.