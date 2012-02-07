В Луцке избили депутата городского совета Рустама ДЯЧУКА.

Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы городского совета, по поводу инцидента секретарь Луцкого горсовета Григорий ПУСТОВИТ обнародовал заявление.

«Считаю, что какое-либо насилие является неприемлемым для нашего общества и тем более насилие, связанное с профессиональной и общественной деятельностью», - заявил он. Г.ПУСТОВИТ выразил надежду, что компетентные органы оперативно и объективно проведут расследование этого происшествия и выявят злоумышленников.

«В ближайшее время состоится заседание постоянной комиссии Луцкого городского совета по вопросам соблюдения прав человека, законности, борьбы с преступностью, депутатской деятельности, этики и регламента, которая возьмет под свой депутатский контроль развитие ситуации вокруг данного инцидента и даст ему надлежащую оценку», - отметил Г.ПУСТОВИТ.

Р.ДЯЧУК является депутатом Луцкого городского совета и возглавляет городское управление транспорта и связи.

Р.ДЯЧУКА избили неизвестные вчера вечером у его дома.