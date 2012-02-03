Рыбинспектор потребовал взятку от продавцов

В городе Мариуполь Донецкой области при получении взятки задержан работник рыбинспекции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В сообщении отмечается, что прокуратурой Мариуполя возбуждено уголовное дело в отношении работника рыбинспекции по факту получения им взятки в размере 12 тыс. грн.

Было установлено, что инспектор Мариупольского территориального отдела Азовского государственного бассейнового управления охраны, использования и возобновления водных живых ресурсов и регулирования рыболовства требовал у представителя рыбных магазинов 12 тыс. грн. В такую сумму инспектор оценил неприменение к владельцам торговых точек штрафных санкций за реализацию рыбы без соответствующих документов.

Получение взятки происходило в два этапа. Сначала подозреваемый получил 2 тыс. грн, а при передаче полной суммы был задержан «на горячем».

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Ведется следствие.