Почему уволили руководителей ведущих музеев?

Изменения в руководстве музейных учреждений Украины происходят потому, что их руководители “неудобны” Министерству культуры.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время пресс-конференции выразил заместитель председателя украинского общества охраны памятников истории и культуры Николай ПАРХОМЕНКО.

Он отметил, что впервые встречается с ситуацией, когда не может объяснить “этих неадекватных решений”.

Н.ПАРХОМЕНКО убежден, что основная причина всех увольнений в том, что руководители были “неудобны” в ситуациях, когда нужно отслеживать финансовые потоки в музеях, или появляется необходимость проводить новую политику относительно музейных коллекций. “Иногда музейщики высказывают собственное мнение и могут не прислушиваться к рекомендациям Министерства культуры – здесь “коса на камень” – лучше таких людей убрать”, – сказал Н.ПАРХОМЕНКО.

Он также склонен объяснять эти события попыткам монетизировать музейные ценности. “Сегодня музейный фонд, ценности являются неприкосновенными, они являются государственной собственностью, они не подлежат приватизации, залогу, передаче, продаже, покупке”, – подчеркнул Н.ПАРХОМЕНКО.

В свою очередь, представитель гражданской инициативы «Сохрани старый Киев» Игорь ЛУЦЕНКО считает, что увольнения происходят из-за приближения футбольного чемпионата Евро-2012.

“Даже такого своего человека, как госпожа ГРОМОВА (экс-гендиректор Киево-Печерского заповедника Марина ГРОМОВА - УНИАН) решили уволить, потому что не справляется с конкретной задачей – нужно закончить этот огромный “марафет” на Лавре”, – сказал И.ЛУЦЕНКО.

Он убежден, что назначение “кризисных менеджеров” несет в себе огромную угрозу, поскольку приходят “непрофессионалы, для которых музей является чем-то загадочным и таинственным”.

В то же время, И.ЛУЦЕНКО выразил убеждение, что никакие конкурсы на замещение вакантных должностей не проводились, а министр культуры Украины Михаил КУЛИНЯК не имеет никакого представления, каким образом оправдать эти кадровые изменения. “Какой конкурс, если господину КУЛИНЯКУ “спустили” список из трех фамилий и поставили задачу их назначить?” – возмутился И.ЛУЦЕНКО.

В то же время, начальник отдела охраны памятников Национального заповедника «София Киевская» Евгений КОЖАН отметил, что ему трудно ответить, почему была уволена генеральный директор заповедника «София Киевская» Неля КУКОВАЛЬСКАЯ. “Сегодня, к сожалению, никто из директоров заповедников или музеев не застрахован от того, что его уволят”, – сказал он.

При этом Е.КОЖАН отметил, что представители министерства и другие члены комиссии, которые проводили осмотр заповедника и выявили недостатки в работе, “пришли в ту сферу знаний, где ничего не понимают”. “Я хотел поговорить, но понял, что лучше поговорить с нашим дворником, - он больше понимает”, – добавил он.

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Справка УНИАН. В начале года были уволены директора ведущих музеев. В частности, с должности гендиректора Киево-Печерского заповедника была освобождена Марина ГРОМОВА. На ее должность назначена Виктория ЛЕСНИЧАЯ, которая ранее работала заместителем министра культуры (5 апреля 2011 года во время вручения премии имени Гончара в столичном Доме писателей В.ЛЕСНИЧАЯ назвала писателя Олеся Гончара поэтом – УНИАН).

Также была освобождена от должности генерального директора заповедника «София Киевская» Неля КУКОВАЛЬСКАЯ. Эта должность остается вакантной. Кроме того, Министерство культуры освободило Наталью КЛИМЕНКО от должности генерального директора Национального музея Тараса Шевченко, назначив вместо нее Дмитрия СТУСА.

27 января был освобожден от должности директор Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово Павел ФЕДАК, который возглавлял этот музей с 2009 г. На его должность назначен Дмитрий ЗАРУБА, который ранее работал заместителем председателя Государственной службы туризма и курортов, советником министра культуры Украины.